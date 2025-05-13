TRANSICIÓN
Habilitan 4 puntos para tramitar tiquets de pesca en el Pirineo
En la sede del Parc Natural de l’Alt Pirineu en Llavorsí; la Oficina de Turismo de Tavascan; la Casa del Parc Nacional d’Aigüestortes en Boí y el Centro Piscícola de El Pont de Suert
El Govern ha habilitado cuatro puntos de apoyo a la tramitación de los permisos de pesca, donde el personal asesorará a los pescadores que necesiten ayuda. La decisión llega dos días después que la Agrupación de Sociedades de Pesca del Pirineo, que concentra seis entidades, manifestara su preocupación y malestar ante la negativa del Govern a mantener el sistema tradicional de tiquets físicos, tras un convenio de más de 40 años. Los puntos de apoyo se han habilitado en la sede del Parc Natural de l’Alt Pirineu en Llavorsí; la Oficina de Turismo de Tavascan; la Casa del Parc Nacional d’Aigüestortes en Boí y el Centro Piscícola de El Pont de Suert. El perfil de Instagram @pescavallboi informó de los primeros problemas con el nuevo sistema, asegurando que trabajadores del Parc Nacional tardaron más de dos horas en expedir dos tiquets de manera digital.