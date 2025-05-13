La oposición de Almacelles impide dar carpetazo al proyecto del puerto seco

El pleno de Almacelles rechazó ayer dar carpetazo antiguo al proyecto de un puerto seco de mercancías, una petición de los regantes para permitir la modernización del regadío. La propuesta se desestimó con los votos en contra de Junts, que reclamó no descartar el proyecto, del PSC, que dijo apreciar deficiencias en el expediente, y del grupo de los Comuns. Suman 8 de los 13 ediles del consistorio frente a los 5 del gobierno en minoría de Pacte Local (PL) y ERC.

Los votos en contra de la oposición rechazaron también la propuesta de un convenio para elaborar un plan de seguridad vial, así como modificaciones presupuestarias, a la espera del presupuesto de 2025 que aún no ha iniciado su tramitación.

Fue un pleno tenso, en el que el alcalde, Joan Bosch, retiró la palabra a ediles de los Comuns y PSC al valorar que excedían el límite de tiempo de sus intervenciones. La concejala socialista Estibalitz Torres cuestionó que la edil de PL Eva Quintana pudiera votar tras anunciar su dimisión y esta defendió que aún no la ha formalizado. Torresdijo que ha iniciado contactos con el resto de la oposición para buscar un nuevo “acuerdo de gobierno” y el concejal de PL Ramon Aldabó les retó tras la sesión a presentar una censura.