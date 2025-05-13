Prisión provisional para el acusado de matar a su padre en Els Alamús

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado de Instrucción número 1 de Lleida en funciones de guardia decretó ayer por la tarde prisión provisional comunicada y sin fianza para D.R.R., el vecino de Els Alamús de 45 años que fue arrestado por los Mossos d’Esquadra por haber acabado con la vida de su padre, J.A.R.R. de 69. El supuesto parricida es investigado por un delito de homicidio.

La jueza acordó esta medida después de que lo solicitara la Fiscalía en base a la gravedad del delito –homicidio por el momento–, el riesgo de fuga y para que no se alteren las fuentes de prueba, según informaron fuentes judiciales. En cuanto a la declaración, el investigado negó que suministrara a su progenitor –que era diabético– una sobredosis de insulina para acabar con su vida, en un caso que, de confirmarse la hipótesis, tendría similitudes con el de Josep Maria Mainat, productor y ex de La Trinca. Los Mossos, en base a los indicios, sospechan que le administró una dosis que podría ser el doble de la que necesitaba. Sobre este aspecto, el ahora encarcelado declaró tanto en sede policial como ayer en el juzgado que fue su progenitor el que el jueves por la noche le pidió que le suministrara una dosis con mayor cantidad de insulina porque tenía un bajo nivel de azúcar en la sangre debido a su diabetes.

Los Mossos d’Esquadra sospechan que el supuesto parricidio ocurrido el viernes se debió a la venta de la finca y que el móvil sería económico, como avanzó SEGRE. Se trata de un inmueble de la partida Clotal donde vivían la víctima, el investigado y su pareja, de la que se estaría separando. Los investigadores han recopilado diversas conversaciones, entre ellas mensajes de móvil, en las que el investigado hablaría de la relación con su padre. Según los investigadores, estas conversaciones serían un claro indicio de sus intenciones de acabar con la vida de su progenitor camuflándola con sus problemas de salud.

Cabe recordar que los Mossos recibieron sobre las 9.00 horas del viernes una llamada del SEM, que atendía a un hombre que padecía una parada cardiorrespiratoria y acabó falleciendo. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) detuvo horas después en el mismo domicilio al hijo de la víctima al sospechar que la muerte no se había producido por causas naturales sino que podría tratarse de una muerte criminal y que él sería el autor.