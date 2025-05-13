Proyectan una línea soterrada de 13 Km para conectar seis centrales solares en el Segrià

Una línea eléctrica de media tensión (25 kV) de trece kilómetros de longitud atravesará los municipios de Alfés, Sunyer, Montoliu de Lleida, Sudanell y Albatàrrec para evacuar la energía que generarán media docena de centrales solares previstas en la comarca del Segrià. La firma navarra Ríos Renovables promueve tanto los diferentes campos de paneles fotovoltaicos como la infraestructura eléctrica compartida que deberá evacuar la energía que producirán todos ellos.

Esta línea eléctrica ha iniciado su tramitación ante la Generalitat como parte del proyecto de una central solar de 4,8 MW de potencia prevista en el término municipal de Alfés. Se llamará El Pla y se sumará a otras cinco instalaciones de paneles fotovoltaicos a lo largo de la línea, denominadas Pinyol, Miret, Abellar, Urgell I y Urgell II. Tendrán en común una potencia instalada de hasta 5 MW, y evacuarán la energía que generarán en la red de distribución de Endesa, a través de la subestación de Albatàrrec.

El promotor busca inversores locales para estas instalaciones solares, de acuerdo con el decreto de renovables de la Generalitat que insta a ofrecer al menos un 20% de la participación en proyectos de energías renovables al territorio que los acoge. Lo hace a través de una plataforma de inversión en internet, a pesar de que los proyectos de hasta 5 MW de potencia no están obligados a hacerlo.

Conectar varios proyectos de energías renovables a una única línea de evacuación se ha convertido una práctica frecuente en proyectos de centrales solares y eólicas en las comarcas de Lleida. En este caso, la novedad consiste en que se plantea para instalaciones de un tamaño y potencia relativamente pequeños, que pueden evacuar en la red de distribución eléctrica. Hasta ahora se había hecho para conectar grandes instalaciones de energías renovables en la red de alta tensión, que gestiona Red Eléctrica de España (REE).

Compartir líneas supone una forma de repartir los costes de esta infraestructura entre varias instalaciones, reducir su impacto ambiental y paisajístico y hacer viables proyectos de energías renovables que no tienen cerca líneas a las que conectarse. También es una práctica cuestionada por colectivos vecinales y ecologistas, que defienden que plantas solares y eólicas anexas entre sí y con una misma línea eléctrica deberían tramitarse como un único proyecto de gran magnitud, y no como varios de menor tamaño.