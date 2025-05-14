Advierten de posibles crecidas en barrancos y cauces menores en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha reforzado los sistemas de vigilancia ante el riesgo de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores de Lleida durante la segunda mitad de este miércoles. Esta medida responde a los avisos amarillos emitidos por la AEMET que alertan de lluvias intensas en prácticamente toda la cuenca del Ebro, con especial atención al Pirineo y Prepirineo leridano.

El fenómeno meteorológico no solo afectará a Lleida y Tarragona, sino que se extenderá por un amplio territorio que incluye Cantabria, zonas de Castilla y León (Burgos y Soria), La Rioja, País Vasco (Álava), Navarra, norte de Guadalajara y las provincias aragonesas de Huesca, Zaragoza y Teruel. Las autoridades hidrográficas han puesto el foco en la posibilidad de desbordamientos localizados pero potencialmente peligrosos.

Se prevé una tarde en Lleida donde los chubascos y tormentas podrían aparecer en cualquier punto, aunque serán más probables e intensos en la zona pirenaica. Los meteorólogos advierten de que estos fenómenos podrían ir acompañados de granizo pequeño, especialmente en las zonas de montaña y sus estribaciones.

Previsión meteorológica detallada

Aunque la mañana se presenta relativamente estable, el aumento progresivo de nubes altas anticipará el empeoramiento vespertino. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o con ligeros ascensos, pudiendo alcanzar los 25-26 °C en la capital leridana. El viento soplará generalmente flojo y de dirección variable, aunque podría intensificarse considerablemente durante los episodios tormentosos.

En el conjunto de Catalunya, la situación será similar, con chubascos y tormentas extendidos por buena parte del territorio, especialmente en las comarcas interiores. Estos fenómenos podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo. En el litoral, se espera que el viento sople con intensidad moderada durante la tarde, complicando aún más la situación meteorológica en estas áreas.