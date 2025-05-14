Advierten de posibles crecidas en barrancos y cauces menores en Lleida
Las lluvias y tormentas pueden aparecer en cualquier punto, pero especialmente en el Pirineo
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha reforzado los sistemas de vigilancia ante el riesgo de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores de Lleida durante la segunda mitad de este miércoles. Esta medida responde a los avisos amarillos emitidos por la AEMET que alertan de lluvias intensas en prácticamente toda la cuenca del Ebro, con especial atención al Pirineo y Prepirineo leridano.
El fenómeno meteorológico no solo afectará a Lleida y Tarragona, sino que se extenderá por un amplio territorio que incluye Cantabria, zonas de Castilla y León (Burgos y Soria), La Rioja, País Vasco (Álava), Navarra, norte de Guadalajara y las provincias aragonesas de Huesca, Zaragoza y Teruel. Las autoridades hidrográficas han puesto el foco en la posibilidad de desbordamientos localizados pero potencialmente peligrosos.
Se prevé una tarde en Lleida donde los chubascos y tormentas podrían aparecer en cualquier punto, aunque serán más probables e intensos en la zona pirenaica. Los meteorólogos advierten de que estos fenómenos podrían ir acompañados de granizo pequeño, especialmente en las zonas de montaña y sus estribaciones.
Previsión meteorológica detallada
Aunque la mañana se presenta relativamente estable, el aumento progresivo de nubes altas anticipará el empeoramiento vespertino. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o con ligeros ascensos, pudiendo alcanzar los 25-26 °C en la capital leridana. El viento soplará generalmente flojo y de dirección variable, aunque podría intensificarse considerablemente durante los episodios tormentosos.
En el conjunto de Catalunya, la situación será similar, con chubascos y tormentas extendidos por buena parte del territorio, especialmente en las comarcas interiores. Estos fenómenos podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo. En el litoral, se espera que el viento sople con intensidad moderada durante la tarde, complicando aún más la situación meteorológica en estas áreas.