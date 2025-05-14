Cien productores harán un nuevo pan de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Torregrossa acogió el lunes las primeras pruebas para la elaboración del nuevo pan Piri-Ponent. La jornada coincidió con una demostración de la elaboración de croissants artesanos a cargo de los panaderos Joshua Vidal y Manel Galceran, que reunió a 25 profesionales del gremio. Durante el encuentro, se efectuaron ensayos técnicos para definir el formato, peso, precio y otros detalles clave del futuro pan, que será semiintegral y elaborado con ingredientes de proximidad: harina de Lleida, masa madre hecha con pera de la IGP Pera de Lleida y aceite virgen extra con DOP Les Garrigues. El objetivo del proyecto es unir a agricultores, panaderos y consumidores en una propuesta compartida que reivindique los productos locales y de calidad. Hasta 112 panaderos que forman parte de un gremio de Lleida elaborarán el Pan Piri-Ponent.