Condenado a seis años de prisión por un doble apuñalamiento en Almenar

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un hombre de 30 años ha aceptado una condena de seis años de prisión por apuñalar a dos personas en Almenar durante la fiesta mayor del año 2023. La Audiencia de Lleida lo ha condenado in voce después del acuerdo entre la Fiscalía –que inicialmente pedía 12 años de prisión–, la acusación particular y la defensa.

El acusado, que está en prisión preventiva y fue detenido el mismo día de los hechos por los Mossos d'Esquadra, ha sido condenado a seis años de prisión miedo un delito de homicidio en grado de tentativa y a una multa de 360 euros por un delito de lesiones con arma blanca. Sin embargo, cuando haya cumplido dos terceras partes de la condena será expulsado durante 10 años del Estado. Tampoco se podrá acercar a las víctimas, a las que tiene que indemnizar con 14.215 y 1.074 euros. Una de ellas fue apuñalada en la espalda y la otra recibió varias puñaladas en el costado, esquivó una en el cuello y estuvo cinco días hospitalizada, dos en la UCI.