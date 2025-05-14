Cuenta atrás para las fiestas

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La ciudad de Mollerussa volverá a dar inicio a su fiesta mayor con la popular llonganissada en la plaza Manuel Bertrand y el repique de las campanas de la iglesia, que irá a cargo del grupo de campaneros del Esplai Gojo. Será a partir de las nueve de la noche y una hora más tarde se llevará a cabo el espectáculo de fuego de los ARF Diables de Mollerussa. La música también será la protagonista de la velada, con La Causa Major, en la que los seis grupos que participaron en el evento solidario en diciembre en L’Amistat volverán a subir al escenario, en esta ocasión, ubicado en la plaza Manuel Bertrand.

Las fiestas en la capital del Pla d’Urgell se alargarán hasta el domingo e incluirán una cincuentena de propuestas. El viernes está previsto el espectáculo familiar El planeta violeta de Atrapasomnis en la plaza Manuel Bertrand, a mediodía. También se celebrarán el mismo día actividades tradicionales como sardanas en la plaza Major a la una del mediodía. No faltarán las habaneras en el teatro L’Amistat, a las nueve de la noche, con el grupo Port Bo. De noche, concierto joven con Ginestà, Hey Pachucos y Hector Ortega.