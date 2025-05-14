SEGRE

Más de 300 personas en la Trobada de Puntaires de L’Albada

REDACCIÓ

El pabellón ferial acogió el domingo la 26 Trobada de Puntaires que reunió a 300 personas procedentes de toda Catalunya. El encuentro, organizado por la associación L’Albada y el consistorio, llenó el recinto de agujas, bolillos y filigranas de encaje de bolillos en una mañana en la que las participantes pudieron compartir técnicas e intercambiar experiencias. El evento contó con una quincena de paradas especializadas en material para encaje de bolillos.

