Más de 300 personas en la Trobada de Puntaires de L’Albada

El pabellón ferial acogió el domingo la 26 Trobada de Puntaires que reunió a 300 personas procedentes de toda Catalunya. El encuentro, organizado por la associación L’Albada y el consistorio, llenó el recinto de agujas, bolillos y filigranas de encaje de bolillos en una mañana en la que las participantes pudieron compartir técnicas e intercambiar experiencias. El evento contó con una quincena de paradas especializadas en material para encaje de bolillos.