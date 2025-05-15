Aitona adquiere suelo para ampliar el patio del colegio Francesc Feliu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona ha adquirido una parcela de 2.250 metros cuadrados con el fin de ampliar el patio de la escuela Francesc Feliu. Así lo anunció ayer el consistorio, que indicó que esto “contribuirá a la calidad educativa y al bienestar del alumnado”. Añadió que disponer de estos terrenos abre también la puerta a conectar en el futuro dos calles del pueblo y mejorar la movilidad (ver desglose).

La alcaldesa, Rosa Pujol, explicó que “este nuevo espacio permitirá mejorar claramente las condiciones del centro”. Tanto la ampliación del patio de la escuela como la construcción de calles requerirán cambios en la planificación urbanística del municipio. El consistorio prevé ajustar el límite del suelo urbano para ampliar la superficie dedicada a equipamientos educativos. Se trata de una zona que, por sus condiciones de inundabilidad, no admite nuevas construcciones y solo puede destinarse a espacios abiertos.

Esta iniciativa del consistorio se suma al acuerdo anunciado el pasado mes de abril para desbloquear las obras en el colegio, propiedad de la congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas y alquilado desde 2012 al departamento de Educación. La conselleria prevé llevar a cabo una primera intervención este verano con un presupuesto de 229.000 euros para solucionar las deficiencias más importantes del edificio y mejorar su accesibilidad. El ayuntamiento espera que esta sea solo la primera de una serie de obras por valor de 2 millones de euros. Esta reforma en profundidad abriría la puerta a que el consistorio asumiese la propiedad del inmueble, algo que rechazó en 2024 al constatar el elevado coste de rehabilitarlo.

Conexión entre la avenida Joan Maragall y la calle de Verdaguer

Los terrenos que el consistorio ha adquirido junto a la escuela permitirán en el futuro establecer una conexión entre la avenida Joan Maragall y la calle Mossèn Cinto Verdaguer. El consistorio indicó que esto permitiría mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad de los peatones en una zona muy transitada por niños y niñas por su proximidad al colegio. Esta adquisición se suma a una compra de terrenos anteriores en 2022 y el consistorio destacó que apuesta por “medidas estructurales”.