Bellpuig cede tejados municipales para que los vecinos puedan generar energía solar

El ayuntamiento de Bellpuig ha cedido cuatro tejados municipales para que los vecinos generen y compartan energía solar para autoconsumo, agrupados en la comunidad energética local Energies Compartides de Bellpuig i Seana (ECOBS). Se trata de 2.619 metros cuadrados distribuidos entre el Teatre Armengol, la Escola Municipal de Música, la nave de la brigada y de la escola bressol Escoleta. La instalación de placas fotovoltaicas deberá beneficiar a un centenar de familias y empresas de la localidad, así como al propio consistorio.

Por el momento, ECOBS tiene previsto instalar paneles fotovoltaicos en dos tejados de edificios municipales, el Teatre Armengol y la nave de la brigada, que suman 1.746 metros cuadrados. También usará dos más cedidos por las empresas Pomona Fruits y Alutherm. Las instalaciones solares en las cubiertas de estos inmuebles sumarán una potencia de 333 kW.

El ayuntamiento ha aprobado recientemente en el pleno ceder el uso de los tejados por un plazo de 30 años, que es la vida útil de una instalación solar. Como contrapartida, el consistorio se quedará un 10% de la electricidad generada. El alcalde, Jordi Estiarte, explicó que “veremos si la destinamos a familias en situación de pobreza energética o al consumo municipal”. Para Estiarte, las instalaciones que impulsa la ECOBS “pueden ser muy beneficiosas, especialmente para el comercio local que no dispone de tejados para instalar placas o para familias en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente a la inversión. Con este sistema, pueden adquirir energía verde”.

Por otro lado, ECOBS acaba de adquirir un vehículo eléctrico que utilizará para uso compartido entre sus socios. El consistorio cederá a la entidad un espacio como garaje, donde también podrá recargarlo. Como contrapartida, el ayuntamiento dispondrá de horas de uso del vehículo. Estiarte afirmó que “es un win-win” y destacó que “con ECOBS somos pioneros en el avance hacía la transición energética”.

ECOBS invierte unos 400.000 euros en la instalación de placas solares en cuatro tejados, que se llevará a cabo en otoño, la compra del vehículo eléctrico para uso compartido y la instalación de un punto de recarga público. Estas inversiones están financiadas entre una subvención de los fondos Next Generation y el Institut Català de les Finances.

Plan especial urbanístico para el centro de cultivos ecológicos

El pleno de Bellpuig aprobó también de forma inicial el pasado mes de abril el plan especial urbanístico para una superficie de ocho hectáreas dedicadas a un centro de cultivos ecológicos y captadores de dióxido de carbono (CO2). Se trata de un proyecto que impulsa la empresa Cebes Moreno, con sede en Castellnou de Seana El alcalde, Jordi Estiarte, explicó que, una vez aprobado definitivamente, la empresa podrá solicitar los permisos para iniciar las obras. Según Estiarte, “plantean una isla de producción totalmente ecológica con un impacto cero de CO2”. Los impulsores tienen previsto probar una amplia diversidad de cultivos que irán rotando. Dentro de la finca está previsto que haya cuatro caballos, siete vacas y 30 ovejas para el control de las malas hierbas y sus deyecciones se utilizarán como abono. Los desplazamientos por la finca se harán con los animales y también habrá colmenas de abejas.