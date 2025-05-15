La Festa Major de Lleida recordará al joven fallecido Pol Guàrdia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Aitona da hoy el pistoletazo de salida a su esperada Festa Major de Sant Gaietà, que se prolongará hasta el domingo con un programa repleto de actividades para todos los públicos. Ese día, la emoción y la cultura serán protagonistas con la V Cursa Embarrocat, que este año se convierte en Memorial Pol Guàrdia en homenaje al joven de 18 años que falleció en septiembre del pasado año, y el 21 Mercat de la Baronia, que llenará el centro histórico de artesanía, gastronomía y espectáculos, además de una cena solidaria a cargo de Càritas.

Las celebraciones empezarán hoy con la tradicional misa, la apertura de una exposición en la capilla de Sant Gaietà y la popular Pernilada, que darán paso a una noche de música en el pabellón. La jornada de mañana estará marcada por competiciones deportivas y actividades infantiles. Aunque al mediodía tendrá lugar un vermut electrónico con Mackaulin en el campo de futbol, para todos los públicos. Por la tarde, tendrá lugar la elección de las pubilles y hereus de 2025, culminando con concierto y baile nocturno.