Aparatoso accidente de un camión de cerdos en Artesa de Segre

REDACCIÓ

Un camión que transportaba cerdos volcó ayer por la mañana en Artesa de Segre. El accidente ocurrió a las 8.30 horas en el kilómetro 25,9 de la C-1412b, cuando un tráiler tuvo una salida de vía y acabó volcado en un desnivel, según informaron los Bomberos, que activaron tres dotaciones. El conductor resultó herido de carácter leve y algunos cerdos murieron mientras que el resto fueron rescatados. También hubo una fuga de combustible.

