Desbloquean 2,3 millones en ayudas a clubes deportivos

La Diputación ha desbloqueado 2,3 millones de euros en ayudas a clubes deportivos leridanos. Unos 800.000 euros son pagos pendientes de 2022, mientras que 1,5 millones son anticipos del plan de subvenciones 2023-2024. Así lo explicó ayer en el pleno el diputado provincial de ERC Òscar Martínez. Lo dijo en respuesta a preguntas del grupo de Junts-Impulsem, que reclamó acelerar pagos, tras retrasos que han provocado malestar entre las entidades deportivas afectadas.

Martínez indicó que las órdens de pago ya están en curso. En el caso de ayudas de 2022, explicó que los 800.000 euros son el 60% de las pendientes y quedan unos 700.000 por liquidar. En cuanto a los anticipos del periodo 2023-2024, el diputado provincial apuntó que los pagos suponen el 75% del total y añadió que preparan la convocatoria de 2025.

Por otra parte, treinta municipios han devuelto ayudas de 2.200 euros que otorgó la Diputación para certificaciones energéticas de edificios públicos, un documento necesario para acceder a subvenciones a obras de ahorro de energía. Otros 67 municipios hicieron renuncias parciales y 127 hicieron las certificaciones.