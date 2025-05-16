El reto del comercio local: encontrar relevo generacional

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ha organizado una jornada para técnicos, concejales de comercio y desarrollo local y comerciantes para afrontar la falta de relevo generacional en el comercio local. Será el 29 de mayo y nace tras constatar que muchos establecimientos familiares con una larga trayectoria se enfrentan a la falta de relevo generacional. Por ello, se quiere dar voz a personas que estén dispuestas a ceder su local y a emprendedores para que compartan su experiencia tanto traspasando el negocio como garantizando su continuidad. Habrá una mesa redonda con casos prácticos de relevo y se explicará la campaña de Solsona De mà a mà.