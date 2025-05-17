Bajan las incidencias en el centro histórico en Balaguer

El despliegue intensivo de los Mossos d’Esquadra en el centro histórico de Balaguer ha mostrado ya sus resultados. Entre febrero y abril se efectuado más de 400 horas de patrullaje por parte de los ARRO (antidisturbios) y ello ha contribuido a una significativa disminución de incidencias en la zona, según se desprendió esta semana de la mesa operativa de seguridad de Balaguer, convocada por la alcaldesa, Lorena González, con representantes de la Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Guardia Civil. En la actualidad y ante la disminución de incidencias, el patrullaje lo asumen de manera regular las unidades de seguridad ciudadana de los Mossos, además de la Policía Local, que operan en el centro histórico.

Por otra parte, también se ha aumentado la presencia policial en la carretera de Camarasa, otro de los puntos conflictivos identificados, donde se han implementado medidas urbanísticas disuasorias como la retirada de bancos y jardineras para evitar la concentración de grupos problemáticos. La misma medida se plantea aplicar en el entorno de la iglesia del Sagrat Cor, donde se estudia eliminar temporalmene algunos bancos.

La Guardia Urbana de Balaguer informó durante la reunión que ya está operativa la bolsa común de agentes interinos a nivel de Catalunya, un recurso que permitirá a Balaguer reforzar su plantilla policial en caso de bajas temporales o en periodos vacionales. Disponer de esta vía de contratación de personal había sido en los últimos años una reivindicación de ayuntamientos con policía y del colegio de secretarios e interventores de Lleida. La falta de agentes ha obligado en ocasiones a reducir algunos patrullajes.