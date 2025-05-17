Cubells culmina la concentración parcelaria de 2.200 hectáreas

La junta local sobre la concentración parcelaria en Cubells ha aprobado las bases definitivas para iniciar este proceso de desarrollo agrícola en el municipio, que cuenta con una superficie de 2.200 hectáreas y más de 300 agricultores. El alcalde, Sebastià Boixadera, explicó que una vez aprobadas las bases se iniciará el diseño y la proyección de los nuevos caminos y parcelas. “Este es un paso clave para modernizar el territorio agrícola del municipio y favorecer una gestión más eficiente de las fincas para potenciar la actividad económica local”; dijo. Este proceso, que normalmente se sigue como paso previo a la implantación del regadío, no está vinculado con ningún proyecto de riego, ya que la zona se mantendrá de secano.

Por otra parte, hoy está prevista la inauguración de la depuradora de Cubells, después de un año de pruebas. El proyecto costó 802.000 euros y fue financiado por la Agència Catalana de l’Aigua.

La planta tiene una capacidad de tratamiento de 691 metros cúbicos al día, lo que equivale a una población de 589 habitantes. La infraestructura contempla las necesidades de saneamiento actuales y futuras. También incluye la conexión con el núcleo de La Torre de Fluvià, que se hará en otra fase.