Festival Vall d’Acordions en la Col·legiata de Sant Pere a Àger

La Col·legiata de Sant Pere de Àger acoge esta tarde a partir de las cuatro la tercera edición del Festival Vall d’Acordions, una jornada dedicada a la música tradicional. La jornada contará con un taller de acordeón de nivel medio conducido por el prestigioso músico Marc del Pino y que está abierto a todos los aficionados a la música e instrumentistas. A partir de las siete de la tarde la música tomará protagonismo con los conciertos y bailes folk de la mano de Flowk y Folkimanxa.

Por otra parte, medio centenar de vecinos de los pueblos de Montmajor, en el Berguedà, y Navès, en el Solsonès, visitaron esta semana Àger para reforzar sus vínculos históricos. El motivo principal de la visita fue la figura de Arnau Mir de Tost y Arsenda de Àger, nobles vinculados a la fundación de la ermita de la Mare de Déu de la Torreta, ubicada en Montmajor, en una zona limítrofe con Navès. En 1997, se hallaron en dicha ermita pergaminos que revelaron la aportación de tierra santa y reliquias por parte de los nobles para consagrar el templo. Durante la jornada, los vecinos de ambos municipios pudieron visitar el sarcófago de Arnau Mir de Tost.