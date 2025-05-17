Lleida encadena siete granizadas en 25 días por una inestabilidad atmosférica excepcional

Publicado por eduardo bayona Lleida Creado: Actualizado:

“La combinación de inestabilidad y el contenido de agua elevado han sido fundamentales” para que se haya dado en Lleida el carrusel de siete granizadas 25 días (del 19 de abril al 13 de mayo), explican Tomeu Rigo y Carme Farré, técnicos del Equipo de Predicción y Vigilancia del Servicio Meteorológico de Catalunya.

Eso ha ocurrido en un contexto de “configuración sinóptica” de la atmósfera, es decir, de sistemas de alta presión, que ha provocado un “superávit” de precipitaciones en el sur de Europa en abril y mayo, dos meses ya de por sí tormentosos.

“Encontramos condiciones muy inestables que han permitido que se diese este gran número de episodios” de granizo, anotan. Suele caer pedrisco 12 días en abril y 14 en mayo en Catalunya, si bien “el rasgo diferencial es una gran variabilidad anual”, señalan.

Ha habido otra peculiaridad, que se dio en la primera pedregada, la del día 19: “nunca se habían observado en el llano de Lleida piedras de tres centímetros durante el mes de abril, desde que se dispone de registros”, indican. Y ese día cayeron en varias zonas de la demarcación. Llegaron a 5 cm en la Terra Alta (Tarragona).