Trescientos escolares del Pallars, en el Mercat de la Tecnologia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Unos trescientos estudiantes, procedente de las escuelas Aeso, Valldeflors y Salàs de Pallars y de los institutos de Tremp, La Pobla de Segur y Sort, participaron ayer por la mañana en la capital del Pallars Jussà en el quinto Mercat de la Tecnologia. Se trata de una jornada que organizan los servicios educativos dels Pallars cuyo objetivo es estimular la curiosidad de los escolares desde sexto de Primaria hasta primero de Bachillerato y despertar su interés por las ciencias.