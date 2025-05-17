Turull: "El de Salvador Illa es el gobierno de nadie porque lo único que quiere es no molestar a Sánchez ni al PSOE"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de haber convertido su ejecutivo "en el gobierno de nadie porque su prioridad es no molestar a Sánchez ni al PSOE". Durante un acto de partido en Isona i Conca Dellà, Turull ha opinado que en el gobierno socialista "no hay gestión ni hay ambición" y que Junts quiere convertirse en una "alternativa" que genere esperanza, haga propuestas "claras" y defienda las clases medias de "el infierno fiscal que el gobierno Isla, con los comunes, quiere aplicar". Además, Turull ha replicado al conseller Dalmau que el sistema de financiación por Cataluña se tiene que negociar de forma bilateral con el Estado y se ha preguntado "a qué lado de la mesa se sentará Illa".

Junts per Catalunya ha celebrado este sábado al mediodía un acto en Isona i Conca Dellà para valorar el primer año desde las elecciones al Parlament y la tarea del gobierno de Salvador Illa. "El balance que hacemos es que, lejos de decir que es el gobierno de todo el mundo, ha acabado siendo el gobierno absolutamente de nadie, porque su prioridad es no molestar a Sánchez ni al PSOE", ha afirmado Turull.

"De nadie quiere decir que no hay un presidente de la Generalitat que defienda a la gente que cada día se queda atrapada en Rodalies o que calla cuando nuestros diputados en Madrid defienden tener más herramientas e instrumentos de decisión por Cataluña o cuando el Estado anuncia que las inversiones en Cataluña bajan en picado. Él calla y nunca dice nada, y deja abandonadas grandes partes del territorio como el Pirineo", ha añadido el secretario general de Junts.

Según Turull, el ejecutivo socialista de Salvador Illa se ha convertido en "un gobierno que es la silla por la silla y el poder por el poder". Además, ha reprochado al presidente del Govern que "no tiene presupuestos, no acierta ni una, cambia las reglas del juego a media partida y eso hace que mucha gente se prive de invertir en Cataluña, y ha hecho un espectáculo con la tasa turística".

El secretario general de Junts ha insistido que "no hay gestión, ni hay ambición, y eso es muy perjudicial para los ciudadanos de Cataluña". Por eso, ha erigido a Junts en la alternativa con la voluntad de "generar esperanza a los ciudadanos, que hay alguien que sufre por ellos y los cuida, que hace propuestas claras y que defiende las clases medias del incremento y del infierno fiscal que el gobierno Illa, con los comunes, les quieren aplicar", ha añadido.

Turull exige una negociación bilateral para la financiación

Por otra parte, Turull ha recordado al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que hay un acuerdo del PSOE con Junts y ERC para que la negociación del sistema de financiación sea "bilateral" y que Junts no quiere que se trate "ni en la reunión de presidentes ni en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

"Queremos una negociación bilateral. Nosotros lo tenemos que tratar en la mesa de negociación de Suiza y lo que no sabemos es en qué lado se sentará Illa, porque también calla en eso. Calla en todo, todo lo que se trata de defender a los catalanes. Actúa con la lógica de no molestar a Pedro Sánchez", ha reiterado.

Juntos acusa a Illa de estar sólo "enfocado al área metropolitana"

Por su parte, la diputada y alcaldesa de Isona i Conca Dellà, Jeannine Abella, ha recordado qué Junts fue la fuerza más votada en la demarcación de Lleida en las últimas elecciones al Parlament, donde obtuvo cinco diputados y se quedó "muy cerca del sexto", y se impuso en 201 de los 231 municipios. Según Abella, "se confirma que la única fuerza dispuesta a defender los intereses de todos los municipios de Cataluña, por pequeños que sean, es Junts" porque el de Salvador Illa, ha dicho, es "un gobierno enfocado al área metropolitana que deja abandonada la demarcación de Lleida".

En este sentido, la diputada ha lamentado que se ha visto que "las promesas en campaña vemos que sólo eran humo" y ha puesto de ejemplo la falta de impulso del polígono de Torreblanca o la nueva prisión de Ponent. Además, Abella, ha reprochado al PSC que el Pallars se quedara sin el helicóptero del SEM o que haya licitado la segunda fase de Comiols o materializado la región de emergencias del Pirineo.

La también alcaldesa de Isona i Conca Dellà ha reprochado al Govern que no haya avanzado en los trámites que tienen que permitir llenar al 100% el pantano de l'Albagés, que el circuito de Bellpuig "haya cerrado de un día para otro" o que el conseller Ordeig haya hecho "un abandono de funciones total, cogiendo compromisos con el territorio y con las organizaciones agrarias".

Al fin y al cabo es un ejemplo, según Abella, que "para el gobierno del PSC, Lleida y el Pirineo somos territorios de segunda" y "es lo que pasa cuando gobiernas para la silla y no para todo el país, y cuando sacas la calculadora de votos". La diputada ha insistido qué Junts es "la alternativa" porque cree en "la viabilidad del país" y que hay que trabajar "de punta a punta por toda Cataluña".

Al acto en Isona también ha asistido la portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, el presidente de la veguería del Alt Pirineu Ricard Pérez, y los diputados por Lleida Jordi Fàbrega, Ignasi Prat y Rosa Jové, entre otros representantes de la formación en la demarcación de Lleida.