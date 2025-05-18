Invierten 3,7 millones en 5 depuradoras de la Noguera

El director de la Agència Catalana de l’Aigua, Josep Lluis Armenter, avanzó ayer en Cubells que hasta 2027 se invertirán en la Noguera más de 3,7 millones de euros en cinco actuaciones para mejorar el saneamiento del agua municipal. Lo hizo durante la inauguración de la depuradora de Cubells, que puede tratar 138,1 metros cúbicos al día, equivalente a una población de 838 habitantes. También se ha construido una estación de bombeo y colectores. Actualmente en Catalunya hay 568 depuradoras, que sanean las aguas residuales de más del 97,4% de la población. En la Noguera hay 12 en servicio que garantizan cerca del 79% de la comarca. La ACA gestiona todas las plantas activas en la Noguera. La planta de Cubells ha costado más de un millón de euros y ha estado un año funcionando en pruebas.