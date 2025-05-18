La reivindicación ganadera marca la feria de Sant Isidre de Solsona

Solsona abrió ayer la 72 edición de la Fira de Sant Isidre marcada este año por la reivindicación ganadera, que clama por una mejor gestión de la fauna salvaje a raíz de un brote de tuberculosis que ha afectado a algunas explotaciones de la comarca del Solsones. El grupo de Saneamiento de Bovino del Solsonès reclamó a la directora general de Agricultura, Rosa Altisent, encargada de inaugurar el certamen, medidas urgentes contra la fauna salvaje. Pese a la ausencia de vacas, el certamen cuenta con una muestra de cabras, ovejas y caballos, y en el espacio en el que siempre se ubicaban las vacas se colgaron pancartas en las que se podía leer més cabres, menys cabrons, o la nostra fi, la vostra fam. Los ganaderos pidieron que se declare la emergencia sanitaria en las zonas forestales, analizar la problemática y medidas. Mientras, la feria congregó ayer a centenares de visitantes que participaron en los talleres, las jornadas técnicas y actividades culturales y gastronómicas. Asimismo, el vicepresidente del patronato de Promoción Económica, Jordi Verdú, entregó los premios del concurso organizado por la Asociación de Empresas del Solsonès, que recayó en un estudio para combatir las plagas en los manzanos, de la joven Cèlia Colell.