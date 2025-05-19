Del calor de pleno verano en el llano de Lleida al aviso por fuertes lluvias y granizadas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El llano de Lleida alcanzó ayer temperaturas de pleno verano, pese a estar aún en primavera, con los termómetros superando los 30 grados en al menos ocho poblaciones, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya. Lleida capital y Alcarràs encabezaron el ranking con 30,5 grados, seguidas de cerca por Castellnou de Seana, Els Alamús y Torres de Segre, con 30,3. Seròs llegó a 30,2 y El Poal y Alfarràs, a 30,1. Asimismo, Golmés y Vallfogona de Balaguer se quedaron muy cerca, con 29,4 y 29,3, respectivamente.

Tormenta la madrugada del domingo al lunes en Lleida ciudad. Vídeo: Albert Peca

La previsión es seguir con estas temperaturas hoy por la mañana, aunque por la tarde está previsto un cambio radical, con avisos de intensas lluvias e incluso de granizadas en parte de Lleida. En concreto, en la Noguera, los Pallars, Jussà y Sobirà, la Alta Ribagorça y el Alt Urgell.