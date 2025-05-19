Alerta por tiempo violento, con peligro 6 sobre 6, en el llano de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha emitido este lunes un aviso por tiempo violento con el grado máximo de peligro (6/6) que estará activo entre las 16:06 y las 18:06 horas en el llano de Lleida, especialmente en el Urgell, aunque también puede afectar a la Noguera y la Segarra. Las previsiones meteorológicas alertan de un episodio de fuerte inestabilidad atmosférica que podría generar fenómenos severos en varias zonas del territorio catalán.

Según informa el Meteocat a través de su sistema de avisos (#avisosSMP), durante estas dos horas se prevé la posibilidad de granizadas con piedra de diámetro superior a los 2 centímetros, rachas de viento que podrían superar los 25 metros por segundo (90 km/h), así como incluso la formación de tornados o mangueras. Este nivel de alerta, marcado con color rojo, representa el máximo grado de peligrosidad en la escala utilizada por los servicios meteorológicos.