El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en roda de premsa per informar sobre un focus de grip aviària en una granja de Ponent.Alba Mor / ACN

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya ha declarado la alerta sanitaria a raíz de la detección de un caso positivo de gripe soltó en una explotación avícola en la demarcación de Lleida. Según fuentes del sector, se trata de una explotación de la comarca del Urgell de gallinas ponedoras formada por unos 230.000 animales, que tendrán que ser sacrificadas.

Esta medida de urgencia, anunciada por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Oscar Ordeig, durante una comparecencia de prensa este miércoles, implica el confinamiento inmediato de todas las granjas de aves en un radio de diez kilómetros en torno al foco inicial del contagio.

También se hará vigilancia reforzada a un radio de 3 km del foco detectado.

Ordeig ha remarcado que hay que tomar medidas porque la enfermedad es "muy contagiosa, muy mortal y de erradicación obligatoria", aunque no afecta a las personas por consumo de carne y huevos. El consejero también ha explicado que no hay ninguna granja de aves de corral a un radio de 1 km del foco, hecho que prevé que facilite la contención de la enfermedad.

El conseller ha querido dar un mensaje de “tranquilidad” al consumidor porque la enfermedad no afecta a los humanos por el consumo de carne y huevos. En este sentido, ha asegurado que todos los equipos, departamentos y el sector “estamos preparados” y que a pesar de ser a la víspera de Navidad y Sant Esteve, “se actuará de manera rápida”. En primer lugar, se informará a alcaldes de la zona afectada, las granjas y los ganaderos y el viernes se hará una reunión de seguimiento con el sector.

Por cuestiones de confidencialidad, el conseller no ha precisado ni el lugar donde se encuentra la granja ni tampoco el tipo de especie de aves de corral que se ha visto afectado por el brote. En cualquier caso, ha señalado que todo apunta a que el origen vendría de aves silvestres y que el rastreo epidemiológico lo determinará.

Desde el 17 de noviembre está activada la alerta sanitaria en el Estado por los focos detectados de gripe aviar, un total de 14. En Cataluña la enfermedad no había llegado todavía y el último brote que hubo fue en 2023 en una granja de Arbeca, en Les Garrigues. Antes de este, también hubo brotes en 2017.

Los casos de transmisión a personas son muy excepcionales y sólo se han detectado en situaciones de alto contacto directo con aves infectadas en el ámbito laboral. Los protocolos sanitarios están plenamente activados y el circuito asistencial está coordinado con el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

Si no hay ningún contagio más y se hacen bien las cosas, en 30 días se podría levantar el foco, según Ordeig, que también ha apuntado que habrá que ver las limitaciones en la exportación, aunque este es un sector que no tiene tanto impacto como el porcino.

Por su parte, el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ha apuntado que se establecerá una serie de protocolos y medidas entre los trabajadores de la granja afectada con una "vigilancia pasiva de los síntomas respiratorios" y un control de las horas trabajadas y en qué áreas del equipamiento.

En este sentido, Fernández ha explicado que los síntomas de gripe acostumbran a ser parecidos a los de la gripe estacional y ha dicho que a los trabajadores que potencialmente hayan sido expuestos a los animales infectados y que presenten síntomas se los hará un test para identificar de qué virus exactamente está infectado. Asimismo, Fernández ha señalado que la vacunación de la gripe estacional confiere "inmunidad cruzada" también en la gripe aviar, por lo cual se recomendará la vacunación a los trabajadores expuestos.

Fernández también ha apuntado que el Ministerio de Sanidad dispone de stocks de vacuna específica de la gripe aviar, pero que sólo se utilizará en caso de que haya un positivo entre humanos. En este caso se vacunaría a la persona afectada y a sus contactos directos.

Este nuevo episodio eleva a catorce el número total de focos activos de gripe aviar registrados a todo el Estado español. Hasta ahora, Catalunya se había mantenido al margen de esta problemática, pero con la confirmación de este caso en Lleida, la región se añade a la lista de territorios afectados por la enfermedad avícola. Las autoridades sanitarias han puesto en marcha los protocolos establecidos para contener la propagación del virus.