El sector de las aves de corral pronostica un repunte de la escalada de precios a raíz del foco de gripe aviar en Lleida

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El sector de las aves de corral pronostica que con el foco de gripe aviar podría haber un repunte de la escalada de precios de productos derivados como los huevos en el mercado. Según Jordi Armengol, de Unió de Pagesos, el hecho de que se tengan que sacrificar los animales de las granjas que den positivo podría provocar una “falta de suministro o desabastecimiento del mercado” de manera que productos como los huevos se tendrán que pagar más caros. Armengol ha confirmado que todos los animales de la explotación afectada se tendrán que sacrificar aunque no esté confirmado el positivo por parte del ministerio. En cualquier caso, ha remarcado que la gripe aviar es una “afectación veterinaria” que en ningún caso tiene consecuencias en el consumo de carne y huevos por parte de la población.