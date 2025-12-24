Consumo de carne de ave y huevos: totalmente seguro

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Govern quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: el consumo de carne de ave y de huevos es totalmente seguro. La gripe aviar no se transmite a las personas a través del consumo de estos alimentos, que cumplen todos los controles sanitarios habituales.

Riesgo muy bajo para la salud pública

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa causada por virus gripales de tipo A que afecta principalmente a las aves. Los casos de transmisión a personas son muy excepcionales y sólo se han detectado en situaciones de alto contacto directo con aves infectadas en el ámbito laboral.

Por este motivo, el Govern pide a la ciudadanía y a los medios de comunicación que no se acerquen a la explotación afectada, ni a pie ni con vehículos, para evitar cualquier riesgo de dispersión del virus.

Los protocolos sanitarios están plenamente activados y el circuito asistencial está coordinado con el Hospital Universitario Arnau de Vilanova.

Investigación del origen del foco

El origen del foco todavía no se ha podido determinar. Las aves silvestres son uno de los principales vectores de transmisión de la gripe aviar, especialmente en un contexto de cambio climático que está alterando los flujos migratorios.

La investigación epidemiológica en curso permitirá aclarar las causas. El Govern de la Generalitat reitera que está plenamente coordinado para hacer frente a esta situación, que trabaja estrechamente con el sector avícola y que la bioseguridad es una prioridad clave para proteger tanto la producción ganadera como la salud pública.