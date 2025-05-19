Fiestas multitudinarias

La plaza Major, llena hasta la bandera el sábado por la noche con la actuación dels Falcons de Vilanova en la Nit del Tararot. - LAIA PEDRÓS

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega cerró ayer nueve días de celebración de una intensa y multitudinaria Festa Major de Maig, una de las más largas de la historia con más de sesenta actividades. La cultura popular, la música en directo y la gastronomía han sido los protagonistas de una programación plural. La alcaldesa, Alba Pijuan, destacó “la altísima participación en todas las actividades, donde todos han tenido su momento para disfrutar de la Festa Maor, que ha roto todos los récords de duración y asistencia y que también ha estado marcada por una gran inclusividad”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Miquel Nadal, agradeció “la labor de todas las entidades que han hecho posible una Festa Major de nueve días, que ha sido un estallido de cultura popular en la calle y donde hemos contado con propuestas muy variadas, reivindicando así una cultura comunitaria y accesible”. Un año más, el momento álgido se vivió la noche del sábado con la Nit del Tararot, el gran estallido de la cultura popular que llenó la plaza Major y que este año se convirtió en un espectacular musical gracias a La Follia. Organizado por la Asociación Guixanet, contó con la habitual presencia de los elementos de cultura popular local y la participación de 16 agrupaciones folklóricas de todo el territorio catalán y estatal: els Gegants de Pamplona, els Nans de Tudela, la Mulassa de Verdú -que hace pocas semanas estrenó la asociación cultural Xercavins-, els Falcons de Vilanova i els Margeners de Guissona -que hicieron las delicias de un público muy entregado-, els Bous de Reus, Sabadell i Santpedor, el Lleó Brumot de Gavà -que con su fuego dejó a toda la plaza impresionada-, l’Avi Roger Gegant, els Gegants Bojos de Terrassa, els Gegants de Guissona, el Drac d’Agramunt, el Dràcom de Riudoms, la Colla Eimerics y la Colla Esparver. En total, hasta 650 actuantes hicieron posible el espectáculo, que se ha convertido en un referente catalán de la cultura popular.

Igualmente de concurrido fue el Corretossino, el alocado correbares organizado por Lo Tossino, que llenó las calles de Tàrrega el sábado por la tarde en una edición de récord y con la aparición sorpresa del cantante Josmar (ver SEGRE de ayer).

Los conciertos en la plaza de les Nacions Sense Estat también registraron una afluencia elevada de público con las actuaciones de artistas referentes y nuevos talentos de la escena actual como Julieta, La Fúmiga, Svetlana o Al·lèrgiques al Pol·len.

Finalmente, ayer domingo al mediodía se celebró la 36 edición de la Trobada de Gegants i Capgrossos organizada per la Fal·lera Gegantera de Tàrrega. El acto contó con la participación de hasta 300 personas provenientes de 15 colles, tres de las cuales eran de Tàrrega y 12, de fuera de la villa, en que destacó la presencia de la Colla Gegantera y Grallera de Manlleu, que presentó el gegant más alto de Catalunya. Después de recorrer las calles del centro de la ciudad durante el pasacalles, la fiesta concluyó en la plaza Major con un baile final con todas las agrupaciones invitadas.

Asimismo, en la plaza de les Nacions Sense Estat, el Club Escacs Tàrrega organizó ayer por la mañana la 22 edición de su torneo de partidas rápidas, que fue muy concurrido.