El puerta a puerta parcial en todo el Urgell, en junio

La recogida de basura puerta a puerta parcial (para la fracciones de orgánica y la no reciclable o resto) llegará a todo el Urgell a partir de junio. Entre los días 3 y 10 se incorporarán los pueblos aún pendientes en la Vall del Corb. El presidente del consell del Urgell, José Luis Marín, explicó que, con la incorporación de la Vall del Corb, a partir del día 11 de junio en toda la comarca se recogerán los residuos con este sistema puerta a puerta parcial. Precisamente, este viernes tendrá lugar la reunión informativa y entrega de kits de reciclaje en Belianes y el sábado, en Preixana.

En cuanto a los datos de la recogida de residuos puerta a puerta parcial, la media de los últimos cuatro meses en Tàrrega es de un índice del 82,47% de reciclaje y en el resto de municipios se sitúa entre un 80 y un 90% de reciclaje.