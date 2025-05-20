La última granizada en Ponent deja daños de entre el 10% y el 100% además de 3.000 hectáreas de fruta dulce y cereal

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La última granizada que ha afectado a las comarcas de Ponent, la octava desde abril, ha provocado daños de entre el 10% y el 100% en más de 3.000 hectáreas, según las primeras estimaciones del Departamento de Agricultura. La tormenta de la tarde de este lunes, 19 de mayo, dejó granizo mezclado con agua en varios municipios del Segrià, Noguera, Pla d'Urgell y Segarra. Eso provocó daños destacables en cultivos sensibles como la nectarina y la cereza, mientras que en las zonas donde la piedra se intensificó, con un tamaño de hasta 2 centímetros de diámetro, se han producido daños significativos, tanto en frutales como en cereal que se tenían que recoger pronto.

La tormenta de la tarde del lunes, 19 de mayo, entró por la zona suroeste del Segrià, formando un amplio frente que se dirigió hacia la zona norte y hacia la zona oeste de Ponent. Este frente descargó granizo mezclado con agua y piedra en los municipios de Aitona, Seròs, Alguaire, Gimenells y Pla de la Font, La Portella de la comarca del Segrià, en Albesa en La Noguera, Miralcamp en El Pla d'Urgell y en La Segarra en los municipios de Torrefeta i Florejacs (zona de Selvanera), Sanaüja, Guissona y Massoteres.

Los daños en fruteros se concentran en el Segrià, la Noguera y Pla d'Urgell y se espera que puedan oscilar entre el 30% y el 50% a las zonas menos afectadas y hasta el 100% donde la granizada ha sido más intensa, como puede ser caso de Alguaire. En cereales, en la zona de la Segarra, el Departamento también prevé daños significativos que pueden llegar al 50% a la espera de como|cómo responda el cultivo hasta cosecha.

Desde Agricultura también señalan que las continuas tormentas que han afectado Ponente|Poniente en los últimos meses están provocando el agrietado|resquebrajado de las cerezas y de algunas variedades de albaricoquero en recolección.