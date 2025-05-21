Amigos del asesinado en Les Borges dicen que sus ‘jefes’ le debían dinero

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Amigos de Pol Cugat Peguero, que fue asesinado en octubre de 2021 cuando custodiaba una plantación de marihuana en Les Borges Blanques y cuyo cadáver todavía no ha sido encontrado, en un caso que avanzó SEGRE, declararon ayer ante el juzgado de Instrucción 4 de Lleida que el joven de 25 años tenía mala relación con los jefes de la red porque le debían dinero para hacer de vigilante del cultivo. Así lo aseguró ayer Josep Lluís Jordan, abogado de la familia de Cugat, quien añadió que “estaba dolido porque no cobraba y tenía que pagar un crédito. Además tenía un gran disgusto y necesitaba desahogarse del peso que llevaba encima, porque sabía que no estaba haciendo algo bueno”. Cabe recordar que la principal hipótesis de los investigadores y de la familia es que los imputados acabaron con la vida de Pol Cugat porque se enfrentó a ellos para que le pagaran por su trabajo, ocultaron su cadáver y se llevaron la marihuana, simulando un narcoasalto.

Ayer declararon la madre de la víctima y tres amigos –con dos de ellos compartía la afición por la escalada y con un tercero tuvo relación cuando ya vigilaba la masía–. Mañana y el lunes declararán otras cinco personas como testigos –anteriormente habían sido imputadas–, entre ellas la persona que alquiló una habitación a uno de los sospechosos, A.B.M., con el objetivo de esclarecer qué hizo cuando se produjo el crimen. El letrado añadió que “las declaraciones han permitido establecer los vínculos de Pol con los jefes de la organización criminal, que funcionaba como una empresa”. Jordan aseguró que “han servido para acreditar que no desapareció de manera voluntaria sino que lo asesinaron”, e insistió que seguirán luchando para localizar el cuerpo.

Cabe recordar que la tarde del sábado 23 de octubre del año 2021 tres hombres – , A.A.P., C.P.P y N.P.C.– se presentaron en la comisaría de los Mossos de Lleida para denunciar que alguien había matado al vigilante de su plantación de marihuana. Dijeron que habían visto el cuerpo con una bolsa de plástico en la cabeza, que estaba atado de pies y manos y les habían robado la droga. Un cuarto implicado, A.B.M., fue detenido y encarcelado meses después.

Hay tres imputados como presuntos autores

Hay tres hombres imputados por el crimen: A.M.B. –el único que ha sido encarcelado y que los Mossos sospechan que sería uno de los autores materiales–, A.A.P. y C.P.P. –hace unos meses se hallaron nueve manchas compatibles con restos de sangre en su coche–. Además, la jueza archivó la causa contra otras siete personas, una de ellas N.P.C. –uno de los individuos que acudió a comisaría–. Sin embargo, la familia de Cugat recurrió el archivo contra este hombre porque considera que también participó en el asesinato.