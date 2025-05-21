Detenidos en Salou por robar dos bicicletas de 15.000 euros en Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el sábado a tres hombres en Salou acusados de robar dos bicicletas valoradas en 15.000 euros en Balaguer. Un arresto que fue posible gracias a la localización de un dispositivo de seguimiento que el propietario de una de las bicicletas puso en una bolsa con herramientas. Los tres arrestados, de 50, 30 y 19 años, acumulan una quincena de antecedentes. Las bicicletas, valoradas en 7.000 y 8.000 euros, habían sido robadas la mañana del sábado después de la marcha cicloturista Montsec-Montsec.

En un caso, los ladrones rompieron la ventana de un vehículo y en el otro, forzaron un portabicis. Una de las bicicletas llevaba una pequeña bolsa con herramientas en la que su propietario había puesto un dispositivo de seguimiento. El hombre indicó a los Mossos que la última ubicación que le había dado el GPS era en la calle del Nord de Salou. Los agentes localizaron un vehículo y esperaron hasta que llegaron dos hombres, de 50 y 30 años. En el interior del vehículo hallaron la bolsa de herramientas con el GPS.

Los ladrones reconocieron el robo de las bicicletas y acompañaron a los mossos hasta un piso donde un tercer individuo, de 19 años, las estaba guardando, ya desmontadas y guardadas en cajas de cartón. Además de recuperar las bicicletas, que fueron entregadas a sus propietarios, los agentes comprobaron que los ladrones se habían apropiado indebidamente del coche que habían utilizado. Los tres fueron arrestados por los delitos de hurto, robo con fuerza y apropiación indebida de vehículos. Asimismo, al hombre de 50 años también le constaba una orden de búsqueda y detención de un juzgado penal de Barcelona.