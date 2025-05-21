Fiestas con buena ‘vibra’

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La capital del Pla d’Urgell despidió el domingo la fiesta mayor con un exitoso balance de participación y una programación que ha incluido más de medio centenar de propuestas dirigidas a todas las edades. Las fiestas, que arrancaron el jueves con la tradicional llonganissada popular y un espectacular pasacalles de fuego de los ARF Diables, llenó durante cuatro días los espacios públicos de cultura, música, tradición y diversión.

La noche inaugural congregó a más de un millar de personas en la plaza de Manuel Bertrand con la actuación del grupo La Causa Major, marcando el tono festivo de una edición muy participativa. Ya el viernes, el ambiente festivo se extendió con la Gran Tronada, la ballada de sardanas, el concierto de la Orquestra Maravella y el animado Festival Holi. La fiesta continuó con propuestas como el Dancing Molle y el concierto nocturno con Ginestà, Hey Pachucos y el DJ Héctor Ortega en el pabellón firal.

El sábado, la ciudad vivió uno de los días más intensos con el Mercat de Festa Major, visitas guiadas al campanario, el 45 Aplec de la Sardana en el parque municipal, la Trobada Gegantera i Grallera y la JoveFest, con las actuaciones de La Noche Quilombera, La Tremenda y DJ Rayko. También destacó el espectáculo humorístico La Niña Bonita de Peyu y el vibrante concierto nocturno encabezado por Doctor Prats, que compartió escenario con Bali 13, Mon DJ y DJ Toni Oliver. La jornada se cerró con una nueva edición de la Nit dels Museus y un espectacular correfoc que recorrió el núcleo antiguo. El domingo, la celebración se despidió con más actividades familiares y culturales, como la exhibición de swing, el concierto de jazz del Joan Chamorro Sextet, el vermut popular de la Colla del 75, la Trobada de Motos Clàssiques y los talleres de arte de Art Pla. La tradicional Diada Castellera puso el broche de oro con la participación de los Margeners de Guissona, los Matossers de Molins de Rei y los Tirallongues de Manresa. El gran castillo de fuegos artificiales marcó el final de la celebración.

Segundo TabarraFest en el parque municipal, del 6 al 8 de junio

El parque municipal de Mollerussa acogerá del 6 al 8 de junio la segunda edición del TabarraFest, un evento familiar con música en vivo y gastronomía variada. El festival contará con food trucks, actividades para todas las edades y un tributo a Melendi como gran concierto del sábado por la noche. La entrada es gratuita y busca consolidarse como una cita anual en la ciudad. La programación incluye desde vermut rumbero y espectáculos infantiles hasta conciertos de pop y rock, tal y como explicó ayer Xavier Monsonís, uno de los promotores.