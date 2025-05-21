Forman en Alinyà en la gestión de bosques

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Fundació Catalunya La Pedrera e Integra Pirineus impulsan por segundo año la formación como peón forestal en la montaña de Alinyà. El curso se enmarca en el proyecto Bio For Piri, que tiene como objetivo reducir el riesgo de grandes incendios forestales en el Pirineo a través de una gestión de sus bosques. Con una duración de seis semanas, el proyecto cuenta por primera vez con presencia femenina. Participan un grupo de alumnos de ocho hombres y una mujer que aprenden a desarrollar tareas forestales y a utilizar equipos profesionales para desbrozar y la motosierra. Recuperar la gestión de los bosques, desatendidos con el abandono rural, ayuda a prevenir grandes incendios forestales y ofrece una oportunidad de desarrollo económico e inserción laboral a zonas rurales en proceso de despoblación, según destacan desde La Pedrera.