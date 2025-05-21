La nueva rotonda y el carril bici del Palau d'Anglesola, a punto para el estreno

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Palau d’Anglesola abrirá al tráfico a finales de esta semana la nueva rotonda de entrada al municipio, en la avenida Verge de Montserrat en dirección a Mollerussa, así como los nuevos carriles bici y el tramo reformado de la calle Urgell. Se culminan así unas obras de transformación urbana centradas en la movilidad segura, la eficiencia energética y la pacificación del tráfico en puntos críticos del núcleo urbano, tal y como explicó el alcalde, Francesc Balcells.

La actuación ha sido posible gracias a una subvención europea de 1,5 millones de euros del programa Next Generation, obtenida tras un exigente proceso técnico y burocrático. “Somos de los pocos municipios que no solo logramos entrar, sino que hemos llegado hasta el final del proyecto”, remarcó Balcells, que denunció las dificultades que afrontan los ayuntamientos pequeños para gestionar este tipo de ayudas. “No puede ser que haya fondos disponibles y los pueblos pequeños no podamos acceder por falta de medios técnicos”, añadió.

La rotonda renovada sustituye un punto negro de tráfico identificado y mejora significativamente la seguridad y la visibilidad. Además, se ha aprovechado la obra para renovar la red de agua potable eliminando antiguos tubos de fibrocemento y para abrir dos carriles bici de unos 1,6 km que conectan con el polideportivo, la zona escolar y el parque de los Derechos de la Infancia. Es de los primeros pueblos del Pla en disponer de este tipo de carril. La calle Urgell pasa a ser de sentido único, lo que permite ganar espacio para las bicicletas sin renunciar a zonas de aparcamiento. “Todo el trazado se ha pensado para fomentar el uso de la bicicleta y reducir la velocidad del tráfico, con badenes, pasos elevados y nuevas señales”, explicó Balcells. También se desviarán los camiones y el tráfico pesado hacia el polígono industrial, alejándolos del núcleo urbano.

Francesc Balcells recordó que todo este esfuerzo cobra aún más sentido si se desbloquea la construcción de la pasarela proyectada sobre la autovía, que permitiría una conexión segura a pie o en bicicleta con Mollerussa, un proyecto que debe llevar a cabo el ministerio de Transportes.“Como pueblo, hemos ganado muchísimo. No solo en infraestructuras, sino en calidad de vida y en modelo de futuro”, concluyó el alcalde.