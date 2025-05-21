Tres de cada 10 hectáreas de superficie en Lleida están protegidas bajo la Red Natura

Casi un tercio del territorio que ocupa la provincia de Lleida está protegido por alguna figura incluida en la Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad que implica la aplicación de medidas para su preservación por el alto valor que tienen en hábitats y en especies animales. En concreto, hay hasta 41 espacios incluidos en esta figura de protección en Lleida, buena parte en el Pirineo, que suman 352.878 hectáreas. Esta cifra equivale al 29% del territorio, cuya calificación implica tanto restricciones a la hora de desarrollar actividades agrícolas o urbanísticas como la obligación de la administración responsable de promover actuaciones de conservación e incluso recuperación.

La conselleria de Territorio dio a conocer ayer, coincidiendo con el día europeo de la Red Natura 2000, que se celebra hoy, que el año pasado destinó 1,4 millones de euros a financiar 49 actuaciones en 36 espacios naturales en Catalunya incluidos en la Red Natura. Casi la mitad de estos espacios no tienen ningún órgano rector, lo que implica que el responsable directo es la Generalitat. En paralelo, a finales del año pasado, la Generalitat resolvió la convocatoria de ayudas a través de las cuales una treintena de entidades recibirán 9,3 millones de euros para proyectos en espacios que no disponen de un órgano rector. En Catalunya la Red incluye más de un millón de hectáreas. En Lleida, un ejemplo de espacio natural sin órgano rector son los secanos de Ponent, mientras que uno que sí lo tiene es el Parc Nacional d’Aigüestortes.

Precisamente, el Parc es uno de los espacios que más hectáreas aporta a la Red Natura, con 56.120 hectáreas entre el área nuclear y la periférica. El patronato que dirige la gestión del parque tiene pendiente su ampliación. Algunas de las especies animales que se pretende proteger en estos especios son el oso pardo, el cavilat, el barbo de montaña, el urogallo, el águila perdicera, el sisón, el aguilucho cenizo, el quebrantahuesos y la alondra ricotí, que había desaparecido de los secanos del Segrià, pero ha sido nuevamente detectada en el Tomillar de Alfés.

La Red Natura recibió en Lleida un fuerte impulso hace veinte años, cuando se amplió en unas 100.000 hectáreas no sin polémica, ya que ha condicionado desde entonces el desarrollo de proyectos de calado como el canal Segarra-Garrigues o la amplación de pistas de esquí, por ejemplo, de Aran al Pallars. También ha motivado denuncias por parte de la UE contra el Estado por la mala preservación de especies y hábitats, que han derivado en condenas (caso Segarra-Garrigues) y la imposición de medidas correctoras.