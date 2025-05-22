Les Borges Blanques detecta 58 viviendas que no pagan la basura

El ayuntamiento de Les Borges Blanques ha detectado que un total de 58 hogares no han pagado, al menos en la última década, el recibo del servicio de recogida de basuras. Según explicó el alcalde, Josep Farran, “inexplicablemente” estas viviendas no han recibido nunca dicho recibo, a pesar de contar con todos los servicios municipales. El consistorio llevó a cabo una revisión y actualización del padrón de residuos, que el ayuntamiento ha vinculado al del servicio de suministro de agua para detectar posibles irregularidades. La anomalía afecta a viviendas distribuidas en una quincena de calles del núcleo urbano. No es la primera vez que el ayuntamiento de Les Borges registra este tipo de situación.

Ya en 2023, se identificó que las empresas del polígono Les Vedrunes y ciertos diseminados tampoco habían abonado nunca el recibo de basuras. En este caso, el consistorio aprobó las ordenanzas para 2024, que contemplaron por primera vez la imposición de la tasa de recogida de residuos a las empresas del polígono. Ahora, el ayuntamiento está valorando si debe reclamar los pagos atrasados de los últimos años o limitar la regularización a los últimos cuatro recibos. Actualmente en Les Borges hay registradas 2.859 viviendas. En este ejercicio, alrededor de 2.000 hogares han experimentado una subida en el recibo: para mil viviendas el aumento ha sido de 11 euros anuales (un 7%) y para otras mil, de 21 euros al año (un 12%).