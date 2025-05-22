El Parlament insta al Govern a negociar para que haya más trenes entre Lleida y Aragón

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Parlament insta al Govern a negociar con el ejecutivo del estado español y de Aragón la ampliación hasta siete circulaciones más al día a la línea de Renfe R43 entre Lleida y Monzón. Se trata de un punto de una moción de ERC que se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos menos Vox que se ha abstenido. Otros puntos aprobados hacen referencia a ampliar la alta velocidad, hasta 15 circulaciones más al día en cada sentido, entre Lleida- Camp de Tarragona y Barcelona. Todavía sobre infraestructuras, el Parlament quiere que se pida la financiación "necesaria" para ejecutar el Eix Transversal Ferroviari para unir Lleida y Girona sin tener que pasar por Barcelona. El PSC se ha abstenido.

El texto aprobado pide que se hagan las "gestiones pertinentes" para que ADIF reabra la estación de tren de Almacelles y de la del EMD de Raimat. Asimismo, apuesta para garantizar la intermodalidad entre las líneas RL1 y RL2 de Lleida a La Pobla.

La moción reclama al Govern que haga realidad, antes de acabar en el 2025, la integración tarifaria en toda Cataluña a través del despliegue de la T-Movilidad.

Asimismo, insta a formalizar durante el primer semestre del 2025 la firma del convenio entre el Govern y la Diputació de Lleida para dar respuesta a las "deficiencias crónicas" de la red vial en los chaparrales Altos, especialmente con respecto al Eje Transversal de las Garrigues.