Estudiantes de gestión forestal, en el campeonato europeo en Letonia

Saber cortar grandes árboles de bosque por su base, medir masas forestales, identificar especies, plagas y rastros en árboles y utilizar la motosierra son algunas de las pruebas en las que están compitiendo esta semana alumnos de la Escola Agrària del Solsonès, que han viajado hasta Orge, Letonia, para representar a España en la 21 edición del campeonato europeo de Estudiantes de Habilidades Forestales. La competición pone a prueba diversas competencias forestales, así como la utilización de maquinaria especializada. Estas disciplinas requieren una sólida formación técnica y práctica en el ámbito de la gestión forestal.

Del centro de Olius partieron Sergi Martínez, que obtuvo la segunda posición en el nacional celebrado en Huesca el pasado marzo, mientras que Gina Itxart, quinta clasificada, asiste como suplente. La delegación catalana cuenta con el apoyo de Dani Tarrés, profesor especializado en maquinaria forestal, y Aleix Sánchez, formador en trabajos forestales. El equipo español se completa con estudiantes de otros centros formativos: Yannick Franken de la Escuela Agraria del Pirineo, Eudald Ridao de la EFA Quintanes y David Gil procedente de la EFA Malvesia de Valencia.

La directora de la Escola Agrària del Solsonès, Isabel Rovira, valoró que “la sola participación ya es importante por el mero hecho de quedar clasificados, y un reconocimiento a la formación que se lleva a cabo desde el centro”. El campeonato finalizará el domingo y “aunque será difícil conseguir distinciones porque hay alumnos del resto de Europa que llevan años compitiendo, habrán podido disfrutar de la experiencia y conocer nuevos métodos que les enriquecerá y les ayudará en su formación”, dijo Rovira.

Los estudiantes participantes están cursando ciclos formativos de grado superior y medio de Gestión Forestal y del Medio Natural y de Aprovechamiento Forestal en el centro de Olius.

La Escola Agrària del Solsonès, un referente en la formación forestal en Catalunya desde hace más de dos décadas, ha comenzado este curso ha impartir el certificado profesional de aprovechamientos forestales, una formación de tipo dual y que da respuesta a las necesidades de las empresas de la zona para conseguir personal cualificado.