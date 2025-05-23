Formación a ediles y técnicos para ganar transparencia

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Cervera acogió ayer uno de los actos de la Setmana del Govern Obert, que la Generalitat organiza desde el año 2020. Por primera vez se han descentralizado los actos en diferentes municipios y la capital de la Segarra fue el único de la provincia de Lleida escogido para impartir una jornada formativa sobre transparencia y participación que contó con una treintena de inscritos, en su mayoría ediles y trabajadores de ayuntamientos.

Según Lara Torres, directora general de Govern Obert, la formación iba dirigida a técnicos municipales y cargos electos. “Creemos que es imprescindible para acercar las instituciones a la ciudadanía”. Durante la inauguración de la jornada, el alcalde, Jan Pomés, destacó la importancia de descentralizar estos actos para que puedan llegar a todo el territorio. “Es muy importante mejorar la transparencia de cara a la ciudadanía y trabajar para que los datos que ofrecemos sean más comprensibles”, dijo el primer edil.

Por su parte, el presidente de la Diputació, Joan Talarn, afirmó que para aumentar la transparencia en el ámbito municipal es muy importante el apoyo de todas las administraciones. “Es la mejor manera de demostrar que creemos en la democracia.No es tan solo que se pueda votar cada cuatro años, sino que el ciudadano pueda participar en el día a día de las administraciones”, dijo. La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, señaló que el Govern Obert es un instrumento “transformador” para que los datos sean “accesibles, útiles y comprensibles” y haya una participación real de la ciudadanía.

Torres avanzó que, en otoño, esta formación también se realizará en el Pirineo para que puedan acceder técnicos y cargos electos de todo el territorio catalán. La Setmana del Govern Obert, celebrada del 19 al 23 de mayo en diferentes puntos de las 4 provincias catalanas termina hoy en Badalona. Como novedad, en esta edición se han llevado a cabo algunas actividades dirigidas a la ciudadanía. En Santa Coloma de Gramanet, por ejemplo, se visitaron dos equipamientos que surgieron de procesos participativos. En Figueres, la directora general de Presupuestos de la Generalitat explicó cómo se elaboran los presupuestos del Govern. Más de 300 personas han participado en los actos de la Setmana del Govern Obert.