Protesta del profesorado este miércoles por la mañana en la escuela pública Àngel Guimerà de Balaguer, antes del inicio de las clases, para denunciar la agresión que sufrió el pasado lunes un profesor por parte del padre de un estudiante. La protesta tuvo lugar a las puertas del colegio a las 8.00 de la mañana.

La agresión se produjo en el mismo colegio, durante una reunión de la mesa de mediación. Se había convocado a raíz de un malentendido de la familia sobre un comentario del profesor respecto a su hijo. Allí, el padre del alumno agredió “física y verbalmente al profesor”, según explicaron fuentes del centro. “Se convocó la mesa de mediación para resolver este conflicto previo y todavía fue peor”, señalaron.

El maestro agredido lleva poco tiempo en el colegio, desde el inicio de este curso escolar. “Es una situación inaceptable y que no se puede tolerar ni permitir”, añadieron las mismas fuentes. Recalcaron que este año la escuela no dispone ni de técnico de integración social (TIS) ni de educador social, dos figuras que habrían podido afrontar y trabajar problemáticas de estas características.

La ausencia de estos profesionales es motivo de queja en otros centros de Lleida y del resto de Cataluña. “No podemos permitir agresiones ni físicas ni verbales y los conflictos se tienen que resolver con diálogo”, afirmó una de las docentes de la escuela. La convocatoria para asistir a la concentración se comunicó a las familias de los alumnos. Asimismo, otras escuelas valoraban también sumarse a la protesta.

El director de los servicios territoriales de Educación en Lleida, Ruben Mansilla, se reunió con el equipo directivo de la escuela y se comprometió a ofrecerles apoyo.

Por su parte, la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, mostró su preocupación por la situación vivida en la escuela. Trasladó su apoyo al centro y lamentó que “se tengan que vivir este tipo de agresiones en un centro educativo”. Añadió que el departamento de Educación debería ampliar los recursos necesarios para evitar que se repitan hechos similares.

Denuncian la falta de educadores sociales

Albert Font-Tarrés, vicepresidente del Colegio de Educadores Sociales, denunció a las puertas del colegio de Balaguer que “hay una falta de educadores sociales en las escuelas del sistema catalán, así como de otros perfiles, como los técnicos de integración social. En esta escuela, y en otras de máxima complejidad, son profesionales que hacen especial falta para garantizar la convivencia y el bienestar”. Font-Tarrés denunció que en Lleida estos profesionales han pasado de ser siete a seis.