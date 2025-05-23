La Llegenda del Barber cobra vida

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Llegenda del Barber de Concabella volverá a cobrar vida este fin de semana con la séptima edición de la Fira del Barber, que se celebrará este domingo 25 de mayo. El certamen, organizado por la Associació de Joves La Botxa y el ayuntamiento de Els Plans de Sió, contará como novedad con una visita guiada al nuevo espacio del Centre d’Interpretació de la Llegenda del Barber que se inauguró el 29 de septiembre en la antigua carpintería. El año pasado el ayuntamiento rehabilitó este espacio y la segunda torre del Castell con una inversión de 300.000 euros. Según el edil Xavier Pintó, las otras plantas servirán para albergar el archivo municipal y actividades culturales de pequeño formato.

Según cuenta la leyenda, el barbero de Concabella degolló al señor feudal por hacer uso del dret a cuixa con Rita, su mujer, con quién pasó la primera noche de bodas. Este crimen no podía quedar impune y la señora del Castell de Concabella hizo detener al barbero, lo encarcelaron, lo torturaron y finalmente, lo decapitaron. Su cabeza fue colocada en una jaula que colgaron en una de las torres del castillo para escarmentar a la población.

La segona torre del Castell de Concabella que s’ha rehabilitat. - C.MARSIÑACH

Esta nueva exposición permanente fue comisariada por la filóloga Dolors Pont, con la colaboración de la historiadora Maria Garganté. Los protagonistas de la muestra son jóvenes del pueblo que se vistieron de época para recrear las escenas de la leyenda fotografiadas por Miquel Traveria y Gerogina Gorriz. Según Pont, todos los vecinos son herederos de esta leyenda que se ha ido transmitiendo de generación en generación. “Todos nuestros antepasados sufrieron abusos de los señores feudales”, dijo. La Fira del Barber contará con paradas de productos artesanales, actividades para todos los públicos y la recreación teatral de la leyenda. También se podrá visitar el Castell de forma gratuita, un espacio que alberga el Centre d’Interpretació dels Castells del Sió y de Els Secans de Lleida, el Espai Pedrolo y exposiciones temporales.