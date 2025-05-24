Adaptan la escuela de Menàrguens al cambio climático

El ayuntamiento de Menàrguens invertirá 415.000 euros para adaptar al cambio climático el colegio público Joan Ros i Porta. Aplicará medidas que deberán minimizar el gasto en mantenimiento de este equipamiento y aumentar el confort térmico de los alumnos y profesores. Los trabajos se centrarán en reducir el consumo energético y en renovar puertas y ventanas de la primera planta, donde se ubican las aulas, para que las pérdidas de energía sean lo más bajas posible y el edificio esté preparado para episodios de temperaturas extremas.

El alcalde, Llorenç Ros, explicó que estas medidas supondrán una mejora importante en el edificio, construido durante la segunda República. Está incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya y está protegido como bien de interés local (BCIL). “Con la subvención para implementar acciones que mitiguen el cambio climático instalaremos un sistema de climatización con aerotermia para calor y frío y placas solares de autoconsumo”, dijo. Los trabajos para renovar puertas y ventanas de la primera planta del edificio se financiarán a través de una ayuda del plan de obras.

El consistorio confía en poder adjudicar las obras en breve e iniciar los trabajos cuando finalice el curso escolar, para tener las instalaciones adaptadas en septiembre. El primer edil añadió que está previsto que el excedente de energía que produzcan las placas solares se destinará a alimentar un cargador eléctrico que se instalará en la plaza del colegio. Esta instalación también está financiada por el programa Move III, que ofrece subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos enchufables así como para la instalación de puntos de recarga.