Una cuarentena de entidades de Lleida y Tarragona reivindican la creación del Parque Natural de les Muntanyes de Prades

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una cuarentena de entidades de las demarcaciones de Lleida y Tarragona agrupadas bajo la Plataforma Cívica por el Parque Natural de les Muntanyes de Prades han reivindicado este sábado en un acto en el Vilosell (Les Garrigues) la creación de este parque natural, ante el auge de algunos detractores del proyecto.

Desde la plataforma insisten en que la creación del parque se convierte en una oportunidad "única" para la conservación del patrimonio natural y cultural, así como para el desarrollo socioeconómico del territorio. El proceso de creación del parque se encuentra en la última fase y se prevén proteger 43.700 hectáreas de 24 municipios de las comarcas del Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat y Les Garrigues.