El festival que “marida” la poesía en Tremp

La compañía Berta Baliu, en su espectáculo Fargar con la vestimenta de los Malfargats del Pallars. - NÚRIA FRANCISCO

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tremp concentra este fin de semana los actos centrales de la tercera edición de Tribulossi, un festival dedicado a la poesía donde esta se presenta combinada con otras formas de expresión artística, desde la pintura hasta la música y la danza. La alcaldesa, Sílvia Romero, se refiere a ello como “maridar” poemas con otras artes para atraer la atención y despertar la curiosidad del mayor número de personas posible. “Es una forma de dispensar poesía en diferentes formatos y lugares para llegar a diferentes públicos”, explicó, y destacó el papel destacado de los artistas locales.

Entre los actos de ayer, destacó por la mañana un espectáculo de danza aérea sobre la fachada del ayuntamiento, a cargo de la compañía Berta Baliu y con la colaboración de la colla castellera Malfargats del Pallars. Los bailarines aparecieron ante el público ataviados como los castellers de la localidad.

También se inauguró una nueva pintura mural en las viviendas de Sant Bonifaci. Se trata de una obra de la artista local Pinto Coses, basado en el poema Una vall, un indret del poeta Josep Pedrals. Este lugar será escenario hoy de un vermut musical con productos locales y la actuación de Fireluche Orquestra.

Tribulossi rinde tributo cada año a un poeta. Este año el homenaje es para Francesc Ramon Monrós, poeta originario de Tremp de principios del siglo XX cuya obra alcanzó popularidad y abordó temas y escenarios del Pallars Jussà como las campanas de la capital y la Conca de Tremp. El acto tuvo lugar por la tarde en La Lira con rapsodas como Albert Puiggrós y la actriz Àurea Marquez.

El festival se estrenó el 21 de marzo, día mundial de la poesía, con un espectáculo de poemas y danza. Incluirá un último acto el 10 de julio: Poetes encadenades, un espectáculo a cargo de Eduard Muntada con la participación de diferentes poetas.