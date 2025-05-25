Más de cien personas despiden la temporada de jazz de Salàs de Pallars

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un concierto a cargo de Gili-Romaní & Hot jazz cats en la plaza del Mercat de Salàs de Pallars puso fin ayer por la tarde a la temporada 2024-2025 de Jazz Salàs Ctretze, un ciclo de actuaciones musicales que organiza el ayuntamiento y la fábrica de cerveza Ctretze del Pallars Jussà. La actuación del quinteto dirigido por Ricard Gili, director durante cincuenta años de La Locomotora Negra, y el clarinetista Oriol Romaní, reunió a unas 130 personas.