Una madre de Lleida denuncia que la DGAIA no le deja ver a su hijo

Una leridana ha denunciado ante los Mossos d’Esquadra que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) no le permite ver a su hijo, ahora de 17 años, y que se encuentra actualmente en un centro de Sant Cugat. Según explica en la denuncia, hace ocho meses que no puede ver a su hijo y asegura que este sufre “castigos” en el centro. Asimismo, añade que los responsables de la DGAIA le aseguran que es su hijo quien no quiere verla, algo que remarca que no es cierto.

Según explica, todo comenzó cuando el menor ingresó en un centro de Lleida en junio de 2023 después de que denunciara una presunta agresión sexual por parte de dos compañeros de instituto en Cervera. Afirma que desde la DGAIA alegan “sobreprotección” hacia su hijo. “Me decía que no estaba bien y entonces nos fuimos a Andorra, pero tuvimos que regresar y entonces a mi hijo lo ingresaron en un centro de Sant Cugat, desde entonces que no lo veo”, explica. Una situación, añade, que también afecta a otros familiares, que tampoco pueden ver al menor. “Lo tienen secuestrado y también se encuentra en malas condiciones en el centro. Yo no tengo capacidad para inventarme todo esto”, destaca.

Esta madre ha creado una plataforma de afectados que deben afrontar situaciones similares con la DGAIA. “Hace un año que decidí hacerla porque hay infinidad de casos”, remarca. “He recibido amenazas y coacciones, pero no existe ninguna orden de alejamiento respecto a mi hijo”, asegura.

Cabe recordar que mañana está previsto que la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, presente el plan para transformar el sistema de protección de menores.