Claman por un mundo ecológico y en paz

Más de 200 ciclistas se dieron cita ayer en la 41 edición de la Marxa Ecològica i per la Pau de Belianes. El manifiesto, que leyeron un grupo de voluntarios de la entidad organizadora, reivindicaba “luchar contra la emergencia climática” y pedía “proyectos de energías renovables controlados y equilibrados entre todo el territorio”, a la vez que defendía el papel de las comunidades energéticas porque “apuestan por un futuro sostenible justo poniendo el freno a los proyectos especulativos”. El manifiesto también reclamaba “producir ropa de forma respetuosa teniendo en cuenta que la industria textil es uno de los grandes contaminantes del planeta”. En este sentido, la organización ha decidido dejar de hacer las camisetas conmemorativas de cada edición, y hace un llamamiento a las compras de proximidad para reducir la huella ecológica. También mostró su defensa de la educación en el ocio como una herramienta de transformación social y exigió al Gobierno “más recursos públicos para mejorar la vida de las personas en lugar de destinarlos a la destrucción y la violencia con el objetivo de conseguir un mundo de paz en lugar de un mundo de guerras”. Otras demandas fueron soluciones para el acceso a la vivienda y combatir la extrema derecha.

La Marxa Ecològica i per la Pau de Belianes es el acto central con el que la entidad organizadora culmina un mes de actividades de concienciación en favor de la ecología y la paz. Entre las acciones, tuvo lugar la quinta jornada de trabajo en la plaza de la Marxa donde en esta ocasión se instaló una pérgola para conseguir más espacios con sombras.