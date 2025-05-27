TRIBUNALES
A juicio por intentar violar a un niño en una furgoneta en una localidad de Lleida
La Fiscalía solicita una condena de 4,5 años de cárcel. Se encerró con él en un furgoneta, donde le habría hecho tocamientos
La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de prisión y otros tres de libertad vigilada para un hombre acusado de intentar violar a un niño en el interior de una furgoneta en una localidad del Urgell en mayo del año 2021. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles 4 de junio. El hombre, que desde entonces tiene en vigor una orden de alejamiento respecto al niño, está acusado de un delito de agresión sexual a menor de 16 años en grado de tentativa en un caso que fue investigado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cervera.
Los hechos, según el escrito del Ministerio Público, ocurrieron sobre las 15.00 y las 17.00 horas del 15 de mayo de 2021 cuando el menor entró en una furgoneta y el acusado también accedió al interior. Fue entonces cuando presuntamente el individuo empezó a hacerle tocamientos en los genitales e intentó agredirle sexualmente, pero el menor opuso resistencia y consiguió escapar. El hombre fue arrestado, quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial y se dictó una prohibición de comunicación y alejamiento respecto al menor de 200 metros.
Por todo ello, la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de prisión y otros tres de libertad vigilada. También que se dicte una orden de alejamiento de 200 metros, de prohibición de comunicación durante cinco años y que indemnice a la víctima con 10.030 euros por los daños morales ocasionados. Por último, que no pueda trabajar o tener actividades que impliquen contactos con menores en los cinco años posteriores a la pena de cárcel que se le imponga.
Cabe recordar que en las dos últimas semanas, la Audiencia de Lleida ha condenado a sendos hombres por abusar de menores, como avanzó SEGRE. En ambos casos –un padre que hizo tocamientos a su hija y tenía pornografía infantil y un joven que abusó de la hijastra de su tío– se alcanzó una conformidad y las penas de cárcel quedaron suspendidas a cambio de no reincidir y hacer un curso de educación sexual.