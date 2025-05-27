A juicio por intentar violar a un niño en una furgoneta en una localidad de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de prisión y otros tres de libertad vigilada para un hombre acusado de intentar violar a un niño en el interior de una furgoneta en una localidad del Urgell en mayo del año 2021. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles 4 de junio. El hombre, que desde entonces tiene en vigor una orden de alejamiento respecto al niño, está acusado de un delito de agresión sexual a menor de 16 años en grado de tentativa en un caso que fue investigado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cervera.

Los hechos, según el escrito del Ministerio Público, ocurrieron sobre las 15.00 y las 17.00 horas del 15 de mayo de 2021 cuando el menor entró en una furgoneta y el acusado también accedió al interior. Fue entonces cuando presuntamente el individuo empezó a hacerle tocamientos en los genitales e intentó agredirle sexualmente, pero el menor opuso resistencia y consiguió escapar. El hombre fue arrestado, quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial y se dictó una prohibición de comunicación y alejamiento respecto al menor de 200 metros.

Por todo ello, la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de prisión y otros tres de libertad vigilada. También que se dicte una orden de alejamiento de 200 metros, de prohibición de comunicación durante cinco años y que indemnice a la víctima con 10.030 euros por los daños morales ocasionados. Por último, que no pueda trabajar o tener actividades que impliquen contactos con menores en los cinco años posteriores a la pena de cárcel que se le imponga.

Cabe recordar que en las dos últimas semanas, la Audiencia de Lleida ha condenado a sendos hombres por abusar de menores, como avanzó SEGRE. En ambos casos –un padre que hizo tocamientos a su hija y tenía pornografía infantil y un joven que abusó de la hijastra de su tío– se alcanzó una conformidad y las penas de cárcel quedaron suspendidas a cambio de no reincidir y hacer un curso de educación sexual.